Некоторые антивирусы идентифицируют "KMS Auto" как вирус, поэтому на программу установлен пароль «123».Рекоменудуем перед запуском отключить ваши Антивирусы, устанавливать приложение не нужно.

Бесплатные приложения KMS Auto предназначено для быстрой и безопасной активации ключа Windows. Оно разработано независимым РФ разработчиком и имеет русский интерфейс.

При первом запуске рекомендуется выключить защиту в реальном времени.



Вариант 1:

Перейдите по ссылке

Выберите Защита от вирусов и угроз

Выберите Параметры защиты от вирусов и других угроз

Передвиньте ползунок "Защита в режиме реального времени"



Вариант 2:

Нажмите Пуск

Выберите Параметры

Выберите Обновление и безопасность

Выберите Безопасность Windows

Выберите Защита от вирусов и угроз

Выберите Параметры защиты от вирусов и других угроз

Передвиньте ползунок "Защита в режиме реального времени"

Скачать KMS Auto Пароль: 123



Скачать KMS Tools Пароль: 123



Возможности программы

Последняя на текущий момент версия программы. Включает в себя набор следующих утилит:

AAct;

KMSAuto;

KMSAuto Lite Portable v1.5.6;

KMSCleaner v2.2 Portable;

KMSoffline v2.1.5 RU EN;

MSAct++ 2.07.3;

MSActBackUp Portable v1.2.5;

Office 2013-2019 C2R Install v7.05;

Office Uninstall v1.8.2;

PIDKey Lite v1.64.4 RU EN and more;

UniCrypt 2016 v2.2;

W10 Digital Activation Program v1.3.7 Portable;

Garbage Collector.

Причем, в сборник входят как основные вышеуказанные программы, так и их облегченные, Portable-версии (не требующие установки каких-либо компонентов). А также там имеется KMSCleaner для «правильного» удаления активации от KMSAuto и всех сопутствующих приложений от Ratiborus, если они имеются в системе (пригодится в том случае, если планируется приобрести лицензионные версии программ от Microsoft).

По сути, KMS Tools Portable позволяет:

получить информацию о текущем состоянии лицензий для Windows (Vista и старше), Microsoft Office (начиная с версии 2010 и старше);

в автоматическом режиме активировать программы от Microsoft (предусмотрен и ручной режим, но пользоваться им следует лишь опытным юзерам);

извлечь используемые коды лицензии Windows или Microsoft Office;

архивировать и восстанавливать лицензию при переустановке операционной системы;

выполнять шифрование и дешифровку любых пользовательских данных (с помощью UniCrypt);

создавать загрузочные диски и USB-накопители при наличии образа Windows (редакции XP и старше).

KMS является активатором различных приложений от Microsoft. В этот список входят, как и сама ОС Windows, так и популярный пакет офисного софта Microsoft Office. Создатель оригинала, кроме данного приложения, принял участие в разработке различных программ, содержащих лицензионные ключи от продуктов Microsoft.

Скачать KMS Auto Пароль: 123



Скачать KMS Tools Пароль: 123



Как установить ПО

Инсталляция не составляет труда. Достаточно запустить файл-установщик и следовать указаниям. Для Portable-версии всё выглядит ещё проще – нажали на exe-файл дважды, и программа запустилась. Так как приложение очень маленькое, и скачивается практически мгновенно, нет смысла загружать его с торрентов.

Блалагодаря приложению KMS Tools предоставляется возможность:

узнать про свежие лицензии для ОС Windows (начиная от версии Windows Vista) и Microsoft Office;

автоматически активировать программы, поставляющиеся в комплекте с ОС Windows. Имеется возможность ручной активации, однако этот процесс требует некоторого опыта работы с подобного рода программами;

получить лицензионные коды Windows/Microsoft Office, которые уже используются на устройстве;

создать архив лицензии и восстановить её при экстренной переустановке;

благодаря программному обеспечению UniCrypt шифровать и расшифровать различные данные пользователя;

создания загрузочных дисков/USB-накопителей, если имеется образ ОС Windows (редакции XP и старше).

Кроме того, дополнительный функционал программы помогает шифровать и расшифровывать пользовательские данные (при помощи интегрированной утилиты UniCrypt).

Скачать KMS Auto Пароль: 123



Скачать KMS Tools Пароль: 123



Системные требования

Требований к компьютерному железу утилита KMS Tools, KMS Auto не предъявляет. Нужна только Виндовс, начиная с Vista и заканчивая Windows 11 версией. Разрядность системы не важна, работает как на 32-х, так и на 64-х разрядных версиях.

Как пользоваться

KMS Tools Portable не нуждается в установке в операционную систему. Запустив файл, уже можно начинать работу. Достаточно выбрать необходимую утилиту на рабочем экране программы, кликнуть дважды левой клавишей мыши и следовать указаниям на экране компьютера.

При наличии в системе подобных программ, активатор предупредит об их наличии. KMS Tools распознаёт, какие действия необходимо проделать с системными ресурсами на данном компьютере, поэтому нет нужды выбирать всё вручную. Однако имеется возможность как ручной регулировки того, что необходимо активировать, так и отключить возможность активации ненужных программ.

Вдобавок программа автоматически определяет, когда истечёт срок лицензионного ключа и сама активирует программное обеспечение в нужный срок, не затрагивая систему. В этом и состоит уникальность программы, поскольку прочий софт нуждается в ручной регулировке.

Скачать KMS Auto Пароль: 123



Скачать KMS Tools Пароль: 123



Преимущества и недостатки программы

Сначала рассмотрим основные плюсы KMS Auto:

Занимает мало места на жёстком диске и предъявляет небольшие требования к железу.

Бесплатное использование

Серьёзных недостатков у рассматриваемого приложения нет.

Аналоги

Прямого аналога KMS auto (KMS Tools ) нет, но всегда можно купить официальную лицензию Windows