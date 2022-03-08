Некоторые антивирусы идентифицируют "KMS Auto" как вирус, поэтому на программу установлен пароль «123».Рекоменудуем перед запуском отключить ваши Антивирусы, устанавливать приложение не нужно.
Бесплатные приложения KMS Auto предназначено для быстрой и безопасной активации ключа Windows. Оно разработано независимым РФ разработчиком и имеет русский интерфейс.
При первом запуске рекомендуется выключить защиту в реальном времени.
Вариант 1:
Перейдите по ссылке
Выберите Защита от вирусов и угроз
Выберите Параметры защиты от вирусов и других угроз
Передвиньте ползунок "Защита в режиме реального времени"
Вариант 2:
Нажмите Пуск
Выберите Параметры
Выберите Обновление и безопасность
Выберите Безопасность Windows
Выберите Защита от вирусов и угроз
Выберите Параметры защиты от вирусов и других угроз
Передвиньте ползунок "Защита в режиме реального времени"
Скачать KMS Auto Пароль: 123
Скачать KMS Tools Пароль: 123
Возможности программы
Последняя на текущий момент версия программы. Включает в себя набор следующих утилит:
- AAct;
- KMSAuto;
- KMSAuto Lite Portable v1.5.6;
- KMSCleaner v2.2 Portable;
- KMSoffline v2.1.5 RU EN;
- MSAct++ 2.07.3;
- MSActBackUp Portable v1.2.5;
- Office 2013-2019 C2R Install v7.05;
- Office Uninstall v1.8.2;
- PIDKey Lite v1.64.4 RU EN and more;
- UniCrypt 2016 v2.2;
- W10 Digital Activation Program v1.3.7 Portable;
- Garbage Collector.
Причем, в сборник входят как основные вышеуказанные программы, так и их облегченные, Portable-версии (не требующие установки каких-либо компонентов). А также там имеется KMSCleaner для «правильного» удаления активации от KMSAuto и всех сопутствующих приложений от Ratiborus, если они имеются в системе (пригодится в том случае, если планируется приобрести лицензионные версии программ от Microsoft).
По сути, KMS Tools Portable позволяет:
- получить информацию о текущем состоянии лицензий для Windows (Vista и старше), Microsoft Office (начиная с версии 2010 и старше);
- в автоматическом режиме активировать программы от Microsoft (предусмотрен и ручной режим, но пользоваться им следует лишь опытным юзерам);
- извлечь используемые коды лицензии Windows или Microsoft Office;
- архивировать и восстанавливать лицензию при переустановке операционной системы;
- выполнять шифрование и дешифровку любых пользовательских данных (с помощью UniCrypt);
- создавать загрузочные диски и USB-накопители при наличии образа Windows (редакции XP и старше).
KMS является активатором различных приложений от Microsoft. В этот список входят, как и сама ОС Windows, так и популярный пакет офисного софта Microsoft Office. Создатель оригинала, кроме данного приложения, принял участие в разработке различных программ, содержащих лицензионные ключи от продуктов Microsoft.
Скачать KMS Auto Пароль: 123
Скачать KMS Tools Пароль: 123
Как установить ПО
Инсталляция не составляет труда. Достаточно запустить файл-установщик и следовать указаниям. Для Portable-версии всё выглядит ещё проще – нажали на exe-файл дважды, и программа запустилась. Так как приложение очень маленькое, и скачивается практически мгновенно, нет смысла загружать его с торрентов.
Блалагодаря приложению KMS Tools предоставляется возможность:
- узнать про свежие лицензии для ОС Windows (начиная от версии Windows Vista) и Microsoft Office;
- автоматически активировать программы, поставляющиеся в комплекте с ОС Windows. Имеется возможность ручной активации, однако этот процесс требует некоторого опыта работы с подобного рода программами;
- получить лицензионные коды Windows/Microsoft Office, которые уже используются на устройстве;
- создать архив лицензии и восстановить её при экстренной переустановке;
- благодаря программному обеспечению UniCrypt шифровать и расшифровать различные данные пользователя;
- создания загрузочных дисков/USB-накопителей, если имеется образ ОС Windows (редакции XP и старше).
- Кроме того, дополнительный функционал программы помогает шифровать и расшифровывать пользовательские данные (при помощи интегрированной утилиты UniCrypt).
Скачать KMS Auto Пароль: 123
Скачать KMS Tools Пароль: 123
Системные требования
Требований к компьютерному железу утилита KMS Tools, KMS Auto не предъявляет. Нужна только Виндовс, начиная с Vista и заканчивая Windows 11 версией. Разрядность системы не важна, работает как на 32-х, так и на 64-х разрядных версиях.
Как пользоваться
KMS Tools Portable не нуждается в установке в операционную систему. Запустив файл, уже можно начинать работу. Достаточно выбрать необходимую утилиту на рабочем экране программы, кликнуть дважды левой клавишей мыши и следовать указаниям на экране компьютера.
При наличии в системе подобных программ, активатор предупредит об их наличии. KMS Tools распознаёт, какие действия необходимо проделать с системными ресурсами на данном компьютере, поэтому нет нужды выбирать всё вручную. Однако имеется возможность как ручной регулировки того, что необходимо активировать, так и отключить возможность активации ненужных программ.
Вдобавок программа автоматически определяет, когда истечёт срок лицензионного ключа и сама активирует программное обеспечение в нужный срок, не затрагивая систему. В этом и состоит уникальность программы, поскольку прочий софт нуждается в ручной регулировке.
Скачать KMS Auto Пароль: 123
Скачать KMS Tools Пароль: 123
Преимущества и недостатки программы
Сначала рассмотрим основные плюсы KMS Auto:
- Занимает мало места на жёстком диске и предъявляет небольшие требования к железу.
- Бесплатное использование
Серьёзных недостатков у рассматриваемого приложения нет.
Аналоги
Прямого аналога KMS auto (KMS Tools ) нет, но всегда можно купить официальную лицензию Windows
Блин долго тупил. Отключил антивирус и все установилось и заработал кмс. Правда пришлось из карантина файлы доставать...
Спасибо, кмс помогл офис активировать.
Воспользовался kms auto. Благодарю за рабочий способ.
НЕЗАКОННО ЭТО ВВОДИТЬ ПРОТИВ НАШЕЙ СТРАНЫ САНКЦИИ. Поэтому наложем санции мы.
Kms-auto активирует не любую версию семёрки, а только корпоративную. А вот с восьмёрки любую. И кстати ms office 2019 тоже не берет пока.
Это программа для взлома программ и поэтому распознается как вирус.. занесите ее в исключения антивирусника и будет вам счастье
Не удивляйтесь если ваш антивирус определил KMSAuto как вредоносное ПО, все программы данного типа определяются как вирус. На момент Активации Windows желательно отключить антивирус, что бы активатор успешно отработал.
KMS - это активатор Windows и Office. После установки всех обновлений рекомендуется не помещать в карантин, а полностью удалить с устройства.
Пусть сделает своё святое дело, потом можно и в карантин.
сам пользуюсь активатором на вин 8.1 защитник виндовс при установке ругается, не обращаю внимания так как вреда для пк никакого. пользуйтесь спокойно.
ОСи должны быть свободны! Я врубаюсь, разработчики - платят за разработку (тофтология), как хакер - возражу... У кого есть деньги - платите. Мы же нищие - будем ЛОМАТЬ, средний программер в сша получает - 2000 баков в неделю... Я зарабатываю - 50 -70 рублёв в месяц (в МЕСЯЦ !!). Как мне купить тот же photoshop за 462 бакса? Или Corel за 394 долларов-денег? Китай и Хакеры - Наше ВСЁ! Пиндосы и так следят за нами, покопайтесь в реестре - много интересного найдёте...
Kms-auto активирует не любую версию семёрки, а только корпоративную. А вот с восьмёрки любую. И кстати ms office 2019 тоже не берет пока.
Тоже пользуюсь этим активатором.
Добрый день. У меня почему то пароль перед запуском просит! Кто подскажет,тому +1 в карму!
Admin: 123
В 11-й пришлось извлекать стыренный защитой самих виндов исполняемый файл. Перед установкой просто не забудьте отключить защиту виндовс.
Благодаря kms tools все активаровала, включая офис. Спасибо огромное, все работает.
работает все. Активировал вин10. с бубном правда... Винда сама сразуже блокирут програмы активации-как толко они извлекаются из архива. Пришлось влезть в настройки винды и вырвать из лап зверюги прогу активации. Там все просто полазить найти нужную галочку и восстановить заблокированную прогу. Винда брыкалась но все сделала в итоге. Премного благодарен авторам!
Не сразу расчехлился с прогой, но все же активировал. Гран мерси. Для нубов, как я: в окне программы нажимаем верхнюю кнопку КМS Auto и далее дважды по кнопке Активация Windows. Ждем завершения. Может появиться окно с ошибкой, не обращаем внимания, закрываем его и ждем успешное завершение. В окошке проги оно отобразится
Ахаха... Эта прога активировала твой виндоус а ты её в карантин...
Пусть сделает своё чёрное дело, потом можно и в карантин.
Ну хз. Защитник сказал там вирусы. Отправил в карантин. Активация не прошла!!!
Запускаете от имени администратора и нажимаете на кнопку "активировать windows". Ждём сообщения успешной активации и перезагружается пк. После перезагрузки у вас будет полностью рабочая активированная винда. Рекомендуется отключить все антивирусы включая Виндоус защитник, который с последними обновлениями начал активно искоренять подобные активаторы. Но я же все таки рекомендовал покупать софт, потому что пиратство - тоже самое воровство.
Всё ок. Спасибо!
Как обчно всё работает. И винду активровал и офис.
огромное спасибо!!! с торрента почему-то не ставились, а этот пошел на ура!
Бро, спасибо огромное!! Удачи тебе! Всё работает! Вчера скачал страшную левую дичь, которую подсовывали как kms, еле комп привёл в порядок. С твоим активатором всё как по маслу поехало, я пипец как рад)))))
Спасибо за активацию windows! C наступающим!
Вроде активировала, а баннер в углу так и не пропал. подскажите, что делать)
Сработало, спасибо! Активировал через KMS Tools, так удобнее всего.
"Лекарство от жадности Microsoft"😂😂😂
Спасибо тебе большое за активатор
Наокнецт активировала ворд спасибо
Спасибо,очень даже неплохо🔥
Здравствуйте! После слета активации начал лагать ноутбук, будто слетели дрова. Переустановил - ничего не поменялось. Что может быть? Также запускать стал не секунд 10-15, а около минуты
У меня работает, сперва Дефендер не пропускал.
Кто ставил Винду 11, стоит того?
Сделаете активатор для Adobe Photoshop 2020?
Спасибо кмс лучшие
Автору респект и оооогромное спасибо!!👍🏻👍🏻
Когда активатор для Вин-11 выйдет?
Не работает. Выдает ошибку во время установки ключа
Всё робит. Держи +
Не могу найти файл!! Куда он скачиваетеся?!
Спасибо активировалось
Вчера обновился мой ( Windows 8.1), и слетела активация, причём ID установки тоже отсутствует. Все обновления установились - отказов нет. Точки восстановления системы (последняя 4 дня назад) тоже отсутствуют. Вариантов у меня два: - KMS или переустановка. Установить я могу только Windows 8 - есть лицензионный диск. В прошлый раз Microsoft предложили мне обновить до 8.1, чем и пользовался несколько лет, терзают смутные сомнения, что второго раза не будет.